В Хатаинском районе Баку в рамках проекта «Наш двор» сдан в эксплуатацию новый двор

В рамках проекта "Наш двор", реализуемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, сдан в пользование жителей очередной благоустроенный двор.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, обновленный двор охватывает многоэтажные дома, в которых проживает 400 человек, по адресу: город Баку, Хатаинский район, улица Насреддина Туси, 6 и 6А.

В очередном благоустроенном дворе предусмотрены также возможности для удобного передвижения инвалидов и людей с ограниченными возможностями, созданы благоприятные условия для развития детей всех возрастных групп, эффективного досуга молодежи и занятий спортом. На территории построены стадион для мини-футбола с искусственным покрытием, детские площадки, установлены различные спортивные сооружения. Кроме того, на территории двора также установлены четыре беседки, много скамеек, контейнеры для отходов, скворечники и кошачьи домики.

Учитывая пожелания и интересы жителей, во дворе установлены новые опоры освещения, камеры видеонаблюдения, полностью отремонтированы фасады и блоки зданий, обновлены асфальт и кровля зданий, реконструирована электрическая система.

Помимо восстановления имеющихся во дворе озеленений, высажено 300 деревьев, на территории 800 квадратных метров заложена озеленительная полоса. Наряду с этим, вокруг двора созданы "зеленые барьеры" (green barriers), состоящие из густорастущих вьющихся видов растений, которые могут эффективно поглощать вредные частицы пыли в воздухе.

Напомним, что основной целью проекта "Наш двор" является экологическое благоустройство на территории Азербайджана, восстановление зеленых насаждений, составляющих основу городской экологии, формирование здорового образа жизни, создание безопасных и комфортных условий жизни для жителей.

Просьба направлять общественному объединению IDEA информацию и рекомендации по благоустройству дворов общих жилых участков в рамках проекта "Наш двор".