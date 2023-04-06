https://news.day.az/society/1552990.html Пожар в жилом доме в Баку
Пожар в жилом доме в Баку
В Баку в жилом доме вспыхнул пожар.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС.
В одной комнате двухкомнатной квартиры общей площадью 43 кв. метра на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в Низаминском районе столицы сгорели предметы домашнего обихода.
Остальная часть квартиры защищена от огня.
Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
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