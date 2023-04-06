Пожар в жилом доме в Баку
5 ilədək dəyişməz 14%-dən zaminsiz, komissiyasız 40 000 manatadək kredit

В Баку в жилом доме вспыхнул пожар. 

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС.

В одной комнате двухкомнатной квартиры общей площадью 43 кв. метра на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в Низаминском районе столицы сгорели предметы домашнего обихода.

Остальная часть квартиры защищена от огня.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.