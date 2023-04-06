Сейсмологи Азербайджана начинают исследования в регионе землетрясения в Турции

Текущий сейсмический режим территории после страшного землетрясения, произошедшего 6 февраля этого года в Турецкой Республике, будет изучен азербайджанскими сейсмологами.

Как сообщили Day.Az в информационном отделе Республиканского центра сейсмологической службы (РЦСС) при Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА), с этой целью 5 апреля в братскую страну отправилась группа специалистов центра во главе с генеральным директором РЦСС, членом-корреспондентом НАНА профессором Гурбаном Етирмишли.

В рамках визита азербайджанские сейсмологи проведут комплексные геофизико-сейсмические исследования в эпицентре землетрясения, Кахраманмараше и Хатае. Они изучат текущую ситуацию в глубинных разломах в регионе землетрясения. Кроме того, азербайджанские специалисты проведут сейсмическую оценку мест строительства в этом регионе.

Исследования будут осуществляться в рамках сотрудничества между Республиканским центром сейсмологической службы и Департаментом землетрясений Агентства по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) Министерства внутренних дел Турции. Основные задачи проведения азербайджанскими сейсмологами комплексных геофизических и сейсмических исследований в зоне землетрясения - не только изучение сейсмичности региона, но и оказание поддержки братской стране.

Следует отметить, что РЦСС и Департамент землетрясений AFAD осуществляют тесное сотрудничество в сфере обмена данными сейсмических станций.