Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан

5 апреля в результате совместных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной пограничной службы и Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики, на служебной территории пограничного отряда "Горадиз" предотвращена попытка ввоза контрабандным путем из Исламской Республики Иран на территорию Азербайджана 11 кг 300 гр наркотических средств и 1000 психотропных таблеток Метадон М-40.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы, 6 апреля на служебной территории пограничного отряда "Шамкир" были задержаны 2 гражданина Федеративной Демократической Республики Непал и 2 гражданина Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка, пытавшихся нарушить государственную границу Азербайджанской Республики в направлении Республики Грузия.

По фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.