https://news.day.az/society/1553007.html В Азербайджане задержаны граждане Непала и Шри-Ланки, пытавшиеся нарушить границу
В Азербайджане задержаны граждане Непала и Шри-Ланки, пытавшиеся нарушить границу
6 апреля на служебной территории пограничного отряда "Шамкир" были задержаны 2 гражданина Федеративной Демократической Республики Непал и 2 гражданина Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка, пытавшихся нарушить государственную границу Азербайджанской Республики в направлении Республики Грузия.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил пресс-центр Государственной пограничной службы.
По фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
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