В Азербайджане задержаны граждане Непала и Шри-Ланки, пытавшиеся нарушить границу
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6 апреля на служебной территории пограничного отряда "Шамкир" были задержаны 2 гражданина Федеративной Демократической Республики Непал и 2 гражданина Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка, пытавшихся нарушить государственную границу Азербайджанской Республики в направлении Республики Грузия.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил пресс-центр Государственной пограничной службы.

По фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.