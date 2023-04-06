В Сальяне приостановлена деятельность психологического центра

Государственная служба пожарного надзора МЧС в соответствии со своими полномочиями продолжает принимать необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности на территории страны.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, в рамках проверки, проведенной Государственной службой пожарного надзора в психологическом центре Narınc, расположенном в городе Сальян, были выявлены многочисленные недостатки в области пожарной безопасности, которые представляют прямую угрозу жизни или здоровью человека, окружающей среде и имущественным интересам государства.

Принято решение о приостановлении деятельности психологического центра Narınc и представителю объекта был представлен экземпляр решения.