https://news.day.az/society/1553035.html Внесена ясность в вопрос о назначении имама в мечеть Мешади Дадаш
Внесена ясность в вопрос о назначении имама в мечеть Мешади Дадаш
Председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы внес ясность в вопрос о назначении имама в мечеть Мешади Дадаш.
Как сообщает Day.Az в четверг, Гурбанлы в рамках конференции "Религия и глобальная безопасность" сказал журналистам, что после кончины имама мечети Мешади Дадаш, гаджи Шахина Гасанли, религиозные обряды и пятничные молитвы в мечети проводит студент Института теологии, Эльмир Велиев.
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