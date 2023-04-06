Внесена ясность в вопрос о назначении имама в мечеть Мешади Дадаш

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы внес ясность в вопрос о назначении имама в мечеть Мешади Дадаш.

Как сообщает Day.Az в четверг, Гурбанлы в рамках конференции "Религия и глобальная безопасность" сказал журналистам, что после кончины имама мечети Мешади Дадаш, гаджи Шахина Гасанли, религиозные обряды и пятничные молитвы в мечети проводит студент Института теологии, Эльмир Велиев.

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