https://news.day.az/society/1553037.html В Шамахы реконструируется объединяющая три населенных пункта дорога - ФОТО - ВИДЕО
В Шамахы реконструируется объединяющая три населенных пункта дорога - ФОТО - ВИДЕО
Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана реконструирует дорогу Мальджак - Мирикенд - Гаравелли.
Как сообщили Day.Az в Госагентстве, в настоящее время на объединяющей три населенных пункта дороге выполняются земляные работы, работы по фрезерованию старого дорожного покрытия и пр.
Затем будут выполнены работы по строительству дорожного полотна и укладке нового асфальтобетонного покрытия. На последнем этапе будут установлены дорожные знаки и указатели, информационные таблички, сигнальные столбы и нанесены линии горизонтальной разметки.
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