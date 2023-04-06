Молдова передала Азербайджану лицо, объявленное в международный розыск
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Лицо, объявленное в международный розыск, экстрадировано из Молдовы в Азербайджан.

Об этом сообщили в четверг Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

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