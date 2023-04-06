https://news.day.az/society/1553050.html Молдова передала Азербайджану лицо, объявленное в международный розыск
Молдова передала Азербайджану лицо, объявленное в международный розыск
Лицо, объявленное в международный розыск, экстрадировано из Молдовы в Азербайджан.
Об этом сообщили в четверг Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.
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