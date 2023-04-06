Прокуратура проводит расследование в связи с отравлением в бакинской школе

В прокуратуре Ясамальского района проводится расследование по факту пищевого отравления учащихся школы-лицея № 20 города Баку.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По предварительной версии, учащиеся отравились едой из куриного мяса. С целью установления причины отравления были взяты пробы блюд из буфета учебного заведения и назначены соответствующие экспертизы.