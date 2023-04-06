https://news.day.az/society/1553121.html Прокуратура проводит расследование в связи с отравлением в бакинской школе
Прокуратура проводит расследование в связи с отравлением в бакинской школе
В прокуратуре Ясамальского района проводится расследование по факту пищевого отравления учащихся школы-лицея № 20 города Баку.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
По предварительной версии, учащиеся отравились едой из куриного мяса. С целью установления причины отравления были взяты пробы блюд из буфета учебного заведения и назначены соответствующие экспертизы.
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