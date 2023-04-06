https://news.day.az/society/1553134.html В Баку снижен скоростной режим еще на одной дороге
В Баку снижен скоростной режим еще на одной дороге
В Баку снижен скоростной режим еще на одной дороге.
Об этом сообщили Day.Az в четверг в Бакинском транспортном агентстве.
Так, на дороге Баку-Шамахы (часть, относящаяся к административной территории города Баку) максимальная скорость движения снижена с 70 км/ч до 60 км/ч, в связи с чем установлены соответствующие дорожные знаки.
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