В Баку снижен скоростной режим еще на одной дороге.

Об этом сообщили Day.Az в четверг в Бакинском транспортном агентстве.

Так, на дороге Баку-Шамахы (часть, относящаяся к административной территории города Баку) максимальная скорость движения снижена с 70 км/ч до 60 км/ч, в связи с чем установлены соответствующие дорожные знаки.