https://news.day.az/society/1553137.html Грабеж в чайхане в Баку
Грабеж в чайхане в Баку
В Баку задержаны подозреваемые в грабеже в чайхане.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, на основании поступившей информации сотрудники 17-го отдела полиции Наримановского РУП провели операцию, в результате которой были выявлены и задержаны Вугар Рзаев, Захид Гусейнов, его брат Ферахим и один подросток.
Все они подозреваются в похищении путем грабежа у жителя Баку В.Алиева 140 манатов и двух мобильных телефонов, совершенном 22 марта в чайхане.
По данному факту ведется расследование.
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