Грабеж в чайхане в Баку

В Баку задержаны подозреваемые в грабеже в чайхане.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, на основании поступившей информации сотрудники 17-го отдела полиции Наримановского РУП провели операцию, в результате которой были выявлены и задержаны Вугар Рзаев, Захид Гусейнов, его брат Ферахим и один подросток.

Все они подозреваются в похищении путем грабежа у жителя Баку В.Алиева 140 манатов и двух мобильных телефонов, совершенном 22 марта в чайхане.

По данному факту ведется расследование.