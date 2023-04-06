Внесена ясность в вопрос расширения дороги Муганлы-Исмаиллы-Габала

Оценка проекта расширения дороги Муганлы-Исмаиллы-Габала еще не завершена.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Государственного агентства экологической экспертизы Министерства экологии и природных ресурсов Мирсалам Ганбаров, на проходящих сегодня общественных слушаниях по проекту расширения автомобильной дороги Муганлы-Исмаиллы-Габала.

Он сказал, что на дороге есть лесные зоны, которые являются оползневыми территориями.

"Около двух лет проводятся обсуждения этого вопроса. Строительство здесь дороги очень важно, поскольку эта территория является туристической зоной, важно расширить дорогу. Длина дороги составляет 77 километров, она состоит из четырех лотов. Данная дорога попадает на территории лесного фонда, это особо охраняемые и муниципальные земли. 22,6 га территории занимают леса, 5,1 га - особо охраняемые, 20 га - муниципальные земли. Будет построено четыре полосы по 3,5 метра", - сказал Ганбаров.

В рамках проекта реконструкции дороги Муганлы-Исмаиллы-Габала первый 14-километровый участок считается геологически более сложным и наиболее подверженным оползням. В связи с этим на четырех участках дороги ведется строительство подпорных стен, дренажных систем общей протяженностью четыре километра и выполнение других инженерных работ. Первые два километра участка дороги строятся в обход локального оползневого участка на этой территории. В результате дорога до реки Агсучай и на следующем участке сокращается на 2,5 километра за счет нового Агсучайского моста и тоннеля.

Всего в рамках проекта спроектировано 8 больших и 5 малых мостов, один тоннель и один подвесной мост. Так, пять существующих мостов через реки Гирдиманчай, Талыстанчай, Ах-ох, Гёйчай и Вандамчай реконструируются и расширяются. Три моста, расположенные на реках Агсучай, Гюльянчай и Демирапаранчай, были заново спроектированы в соответствии с четырехполосным движением. Пять мостов, проходящих через небольшие водоемы вдоль дороги, демонтированы и заменены новыми мостами. Завершено строительство мостов через реки Гюльянчай и Гурудяря. Работы по строительству других мостов находятся на разных этапах.

Отметим, что реконструкция этой дороги, ведущей в важные туристические регионы республики и проложенной в 70-х годах прошлого века по инициативе великого лидера Гейдара Алиева, была спроектирована в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева.