Названа ширина дороги Муганлы-Исмаиллы-Габала

Ширина дороги Муганлы-Исмаиллы-Габала будет меньше нормы на 8 метров.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал директор Научно-исследовательского центра "Гидротранспроект" Натиг Алиев на общественных слушаниях по реконструкции автомобильной дороги Муганлы-Исмаиллы-Габала.

Он сказал, что такой шаг был сделан с точки зрения экологической безопасности.

"Техническое состояние дороги было не лучшим, имелись препятствия с точки зрения безопасности. Там полностью обеспечена безопасность. Данный регион очень благоприятен для туризма. В последние годы растет внимание государства к этому направлению. Есть задачи по развитию туризма в этом регионе. Строятся и сдаются в эксплуатацию отдельные объекты. Очень важно, чтобы дорога была расширена в соответствии с нормами, чтобы можно было безопасно добраться до этих объектов, а также до районного центра. В соответствии с нормами ширина четырехполосной дороги должна составлять 25 метров. Однако справа и слева от дороги находятся лесные массивы. По решению Кабинета Министров мы пришли к выводу, что ширина дороги будет 17 метров в соответствии с нормами, разрешенными в особых случаях. Это на 8 метров меньше нормы. При этом на дороге будут соблюдены все стандарты безопасности",- сказал Алиев.