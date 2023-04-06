В музее военной истории Азербайджана состоялось мероприятие "Апрельские бои – начало пути к Победе"
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В музее военной истории Азербайджана состоялось мероприятие под названием "Апрельские бои - начало пути к Победе", посвященное седьмой годовщине апрельских боев 2016 года, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

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