Предотвращен ввоз наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az в четверг со ссылкой на Государственный таможенный комитет, 5 апреля в результате совместных мероприятий сотрудников Государственной пограничной службы и Государственного таможенного комитета Азербайджана на служебной территории пограничного отряда "Горадиз" был предотвращен контрабандный ввоз на территорию страны из Исламской Республики Иран наркотических средств общим весом 11 килограммов 300 граммов и 1000 таблеток психотропного вещества "метадон М-40".

Оперативно-следственные мероприятия по данному факту продолжаются.