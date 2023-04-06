В Азербайджане утвержден перечень товаров, подлежащих контролю в связи с обеспечением продовольственной безопасности
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Утвержден список подлежащих контролю в связи с обеспечением продовольственной безопасности товаров по кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее постановление, сообщает в четверг Day.Az.

Данное решение вступает в силу с 1 января 2023 года.

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