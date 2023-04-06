https://news.day.az/society/1553196.html В Азербайджане утвержден перечень товаров, подлежащих контролю в связи с обеспечением продовольственной безопасности
В Азербайджане утвержден перечень товаров, подлежащих контролю в связи с обеспечением продовольственной безопасности
Утвержден список подлежащих контролю в связи с обеспечением продовольственной безопасности товаров по кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее постановление, сообщает в четверг Day.Az.
Данное решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
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