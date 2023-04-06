Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 175 человек, сообщает Day.Az в четверг со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 112, вторую - 20, три и более - 33, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 10 человек.