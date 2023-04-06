https://news.day.az/society/1553223.html Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 175 человек, сообщает Day.Az в четверг со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 112, вторую - 20, три и более - 33, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 10 человек.
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