https://news.day.az/society/1553248.html Отвравившиеся в Баку школьники выписаны домой
Отвравившиеся в Баку школьники выписаны домой
В Баку получившие пищевое отравление школьники выписаны домой из медучреждения после соответствующих лечебных процедур.
Об этом сообщили в четверг Day.Az в Управлении образования города Баку.
"6 апреля 6 учащихся школы-лицея №20 города Баку, которые почувствовали себя плохо после употребления пищи и были госпитализированы в лечебное учреждение вызванной руководством школы бригадой скорой медицинской помощи, после соответствующего обследования и лечебных процедур были выписаны домой", - говорится в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре