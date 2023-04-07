https://news.day.az/society/1553296.html В Агдаме обнаружены человеческие кости
В Агдаме обнаружены человеческие кости
При раскопках в Агдаме обнаружены человеческие кости.
Как сообщили в пятницу Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, в прокуратуре Агдамского района проводится расследование по факту обнаружения человеческих останков, во время раскопок на территории под названием Эрги дюзю.
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