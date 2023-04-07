Крупная кража на Абшероне

Сотрудники Абшеронского РУП на основе полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых был задержан подозреваемый в краже житель поселка Джейранбатан Насир Насирли.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Отмечается, что он проник в один из частных домов на территории поселка и похитил золотые украшения на сумму более чем 12 000 манатов, а также 2 000 манатов наличными.

По данному факту в Абшеронском РУП ведется расследование.