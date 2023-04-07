https://news.day.az/society/1553303.html Крупная кража на Абшероне
Крупная кража на Абшероне
Сотрудники Абшеронского РУП на основе полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых был задержан подозреваемый в краже житель поселка Джейранбатан Насир Насирли.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.
Отмечается, что он проник в один из частных домов на территории поселка и похитил золотые украшения на сумму более чем 12 000 манатов, а также 2 000 манатов наличными.
По данному факту в Абшеронском РУП ведется расследование.
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