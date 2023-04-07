https://news.day.az/society/1553337.html В этой части Баку ограничат движение
В этой части Баку ограничат движение
Движение на центральном проспекте Баку будет ограничено в связи с заменой асфальтового покрытия.
Об этом сказал в пятницу Day.Az главный инспектор управления Государственной дорожной полиции Баку майор полиции Араз Аскерли.
Он отметил, что на круге "Азнефть" города Баку проводятся работы по замене асфальтового покрытия.
"Cегодня с 16:00 и до конца завтрашнего дня территория будет перекрыта. Принимая это во внимание, просим водителей как можно меньше пользоваться личным транспортом на этой территории", - сказал Аскерли.
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