https://news.day.az/society/1553381.html Назначен новый председатель Государственного комитета статистики Нахчыванской АР
Назначен новый председатель Государственного комитета статистики Нахчыванской АР
Председатель Государственного комитета статистики Нахчыванской Автономной Республики Вагиф Расулов освобожден от занимаемой должности, на его место назначен Гусейн Фарамаз оглу Багиров, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
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