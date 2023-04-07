Назначен новый председатель Государственного комитета статистики Нахчыванской АР
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Председатель Государственного комитета статистики Нахчыванской Автономной Республики Вагиф Расулов освобожден от занимаемой должности, на его место назначен Гусейн Фарамаз оглу Багиров, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

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