Назначен новый председатель Государственного комитета статистики Нахчыванской АР

Председатель Государственного комитета статистики Нахчыванской Автономной Республики Вагиф Расулов освобожден от занимаемой должности, на его место назначен Гусейн Фарамаз оглу Багиров, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

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