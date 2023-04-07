Председательство в нацкомиссиях стран ТЮРКСОЙ по ЮНЕСКО переходит к Азербайджану

На нынешнем заседании председательство в национальных комиссиях по ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ переходит от Турции к Азербайджану.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал первый заместитель министра культуры Адиль Керимли в ходе выступления на церемонии открытия 9-го заседания Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов TЮРКСОЙ, организованного Национальной комиссией Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО при Президенте Азербайджанской Республики, Международной организацией тюркской культуры и Институтом развития и дипломатии Университета ADA в Баку.

Он выразил надежду на серьезные успехи во время председательства Азербайджана.

"12 мая состоится церемония открытия года "Шуша-культурная столица тюркского мира 2023 года". Мы считаем, что это будет способствовать развитию сотрудничества между тюркскими государствами в сфере культуры", - сказал Керимли.