https://news.day.az/society/1553440.html Хорошая новость для пенсионеров
Хорошая новость для пенсионеров
Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана произвел выплаты пенсий за апрель в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе.
Как сообщили Day.Az в пятницу в министерстве, граждане могут получить социальные выплаты через банкоматы соответствующих банков.
В ближайшие дни будут выплачены пенсии по другим регионам страны, а также пенсии лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях.
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