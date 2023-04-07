Хорошая новость для пенсионеров

Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана произвел выплаты пенсий за апрель в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе.

Как сообщили Day.Az в пятницу в министерстве, граждане могут получить социальные выплаты через банкоматы соответствующих банков.

В ближайшие дни будут выплачены пенсии по другим регионам страны, а также пенсии лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях.