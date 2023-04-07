В Азербайджане объявлены результаты выпускного экзамена
5 ilədək dəyişməz 14%-dən zaminsiz, komissiyasız 40 000 manatadək kredit

Объявлены результаты выпускного экзамена по уровню полного (11-летнего) среднего образования, который был проведен 5 марта 2023 года.

Об этом сообщили в пятницу Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана.

Новость обновляется