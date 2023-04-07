https://news.day.az/society/1553481.html В Азербайджане объявлены результаты выпускного экзамена
В Азербайджане объявлены результаты выпускного экзамена
Объявлены результаты выпускного экзамена по уровню полного (11-летнего) среднего образования, который был проведен 5 марта 2023 года.
Об этом сообщили в пятницу Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана.
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