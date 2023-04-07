В Азербайджане увеличены штрафы за незаконное строительство

Увеличиваются суммы штрафов за возведение объектов без получения разрешения соответствующего органа исполнительной власти или учреждения, созданного соответствующим органом исполнительной власти, на строительство которых требуется разрешение, установленное требованиями Градостроительного и строительного кодекса Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это нашло отражение в поправках к Кодексу об административных правонарушениях, которые обсуждались сегодня на заседании Милли Меджлиса.

Согласно изменению, за указанное нарушение предлагается наложить штраф на физических лиц в размере от 800 до 1000 манатов, на должностных лиц - от 2 500 до 4 000 манатов, на юридических лиц - от 20 000 до 25 000 манатов.

В настоящее время за данное нарушение физические лица будут оштрафованы на сумму от 300 до 500 манатов, должностные лица - от 1500 до 2500 манатов, юридические лица - от 15 000 до 25 000 манатов.

После обсуждения вопрос был вынесен на голосование и принят в первом чтении.