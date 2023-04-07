В Азербайджане сокращается перечень объектов, не требующих разрешения на строительство.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, данный вопрос обсуждался сегодня на заседании парламента в связи с рассмотрением законопроекта о внесении изменений в Градостроительный и Строительный кодекс Азербайджанской Республики.

Согласно изменению, для строительства вспомогательных построек будет требоваться разрешение - из перечня объектов, не требующих разрешения на строительство, исключаются одноэтажные хозяйственные постройки высотой не более пяти метров и площадью 100 квадратных метров.

После обсуждения изменение было вынесено на голосование и принято в первом чтении.