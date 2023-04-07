В Азербайджане меняется порядок регистрации смены имени, отчества и фамилии.

По данным Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим предлагается внести поправки в Семейный кодекс, которые обсуждались сегодня на заседании Милли Меджлиса.

Согласно поправкам, смена имени, отчества и фамилии на основании заявления подлежит государственной регистрации в учреждении, определенном соответствующим органом исполнительной власти по выбору гражданина, а смена на основании решения суда - в чреждении, определяемом соответствующим органом исполнительной власти по месту вынесения решения.

В настоящее время смена имени, отчества и фамилии регистрируется по месту постоянного жительства граждан.

После вступления в законную силу решения суда об изменении имени, отчества и фамилии, выписка из этого постановления, заверенная усиленной электронной подписью судьи, через информационную систему "Электронный суд" незамедлительно передается в информационную систему учреждения, установленного соответствующим органом исполнительной власти.

После обсуждения вопрос был вынесен на голосование и принят в первом чтении.