Распространены кадры человеческих останков, обнаруженных в Агдаме
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Распространены кадры человеческих останков, обнаруженных во время раскопок в освобожденном от оккупации Агдамском районе.

Day.Az представляет вниманию читателей данные кадры.

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С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.