https://news.day.az/society/1553520.html Распространены кадры человеческих останков, обнаруженных в Агдаме - ФОТО
Распространены кадры человеческих останков, обнаруженных в Агдаме - ФОТО
Распространены кадры человеческих останков, обнаруженных во время раскопок в освобожденном от оккупации Агдамском районе.
Day.Az представляет вниманию читателей данные кадры.
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