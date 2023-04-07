Стартует онлайн-этап третьего конкурса "Восхождение"

9 апреля стартует первый испытательный онлайн-экзамен на проверку общих знаний третьего конкурса "Восхождение" ("Yüksəliş").

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, экзамен, к которому участники присоединятся онлайн, начнется в 11:00 и продлится два часа. Целью проведения испытательного экзамена является предоставление участникам возможности ознакомиться с системой экзаменов и примерами вопросов. Участникам будут предложены четыре блока по истории, географии, литературе и культуре Азербайджана и стран мира по 25 вопросов в каждом, а также вопросы из правовой и экономической сферы и по современным трендам. Колл-центр "1820", созданный в связи с конкурсом "Восхождение", социальные сети и электронная почта будут работать в усиленном режиме в день экзамена в поддержку технических проблем участников.

Отметим, что процесс регистрации на третий конкурс " Восхождение", который стартовал 17 февраля 2023 года, завершился 31 марта в 18:00. За это время регистрацию прошли 13 тысяч 474 человека, что больше по сравнению с предыдущими конкурсами. Из числа зарегистрировавшихся 10 237 человек - мужчины, 3 237 - женщины. 6 268 кандидатов, подавших заявки на участие в третьем конкурсе, также принимали участие в предыдущих конкурсах. 94.10% кандидатов имеют степень бакалавра в Азербайджане. В общей сложности 51,54% участников имеют степень магистра, а 12,83% из них учились в докторантуре/аспирантуре. 81,22% участников - имеющих степень магистра, и 87,99% участников, имеющих степень по докторантуре, завершили обучение в Азербайджане. Из кандидатов 53,80% - сотрудники государственного, 43,94% - частного секторов, 1,38% - НПО и 0,88% - сотрудники международных организаций.

Конкурс "Восхождение" был учрежден распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 26 июля 2019 года. Всего в конкурсе пять этапов - регистрация, онлайн-отбор, очный этап, полуфинал и финал. Победители конкурса получают план личного развития на 1 год и грант на саморазвитие в размере 20 000 манатов каждый от управленческого руководства (https://yukselish.az/mentors.html).

Отметим, что распоряжение о проведении очередного, 3-го по счету конкурса "Yüksəliş" (Восхождение) было подписано главой государства 20 декабря 2022 года.