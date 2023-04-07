https://news.day.az/society/1553576.html Коронавирус в Азербайджане - статистика заражений за сегодня
Коронавирус в Азербайджане - статистика заражений за сегодня
В Азербайджане за последние сутки выявлено 95 случаев заражения коронавирусом, 61 человек вылечились.
Об этом передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
По имеющимся данным, от болезни никто не скончался. Всего в стране на данный момент коронавирусом заразились 830 230 человек. Из них выздоровели 819 533 человека, умерли 10 196 человек, в настоящее время число активных больных составляет - 501.
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