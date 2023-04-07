Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За сутки количество вакцинированных первой дозой составило 109, второй дозой - 17 человек, сообщает Day.Az в пятницу со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Тремя и более дозами вакцинированы 25 граждан, бустерную дозу получили 8.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 957 138.