https://news.day.az/society/1553579.html Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
За сутки количество вакцинированных первой дозой составило 109, второй дозой - 17 человек, сообщает Day.Az в пятницу со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
Тремя и более дозами вакцинированы 25 граждан, бустерную дозу получили 8.
Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 957 138.
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