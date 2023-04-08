В Баку обнаружили труп мужчины, пропавшего с 300 тыс. манатами

МВД распространило информацию о жестоком убийстве в Баку.

В информации отмечается, что 6 апреля в полицию поступила информация о пропаже без вести в Сабунчинском районе столицы Кямрана Бекирова 1954 года рождения с деньгами при себе на сумму 300 тысяч манатов.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий стало известно об убийстве и сокрытии трупа. По подозрению в совершении преступления задержаны ранее осужденные Мустафа Зейналов 1953 года рождения и Намиг Алиев 1984 года рождения.

По факту продолжается расследование.