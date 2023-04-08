Задержаны пять человек, входивших в банду иранского наркоторговца по прозвищу "Мобил"

Сотрудниками Управления полиции Насиминского района, а также территориальных отделов и отделений полиции проведена очередная операция против лиц, организовавших незаконный оборот наркотических средств.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В ходе мероприятия были задержаны пять человек, осуществлявших продажу наркотиков - Гусейн Османов, Эльдениз Гулиев, Эльянар Ибрагимов, Хаяла Аббасова и Эльмир Мамедов. У этих лиц было обнаружено около 3 килограммов героина и метамфетамина. Задержанные заявили, что они получили наркотики с целью продажи через интернет от гражданина Ирана по имени "Мобил", с которым они познакомились в социальных сетях и были вовлечены им в наркоторговлю.

Также установлено, что лица, задержанные в результате операции, занимались пропагандой наркотиков среди молодежи и подростков в социальных сетях по указанию гражданина Ирана по прозвищу "Мобил".

В отношении указанных фактов в Управлении полиции Насиминского района продолжается расследование.