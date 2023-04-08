В Баку еще одна маршрутная линия переходит на BakıKart

С 10 апреля проезд в автобусах, следующих по маршруту №123 (станция метро "проспект Азадлыг" - поселок Новханы Абшеронского района), будет оплачиваться посредством BakıKart.

Об этом Day.Az сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

"На других маршрутных линиях также поэтапно будет интегрирована система безналичной оплаты" - сообщили в агентстве.