https://news.day.az/society/1553677.html Задержан мужчина, пытавшийся незаконно проникнуть на освобожденные от оккупации территории - ФОТО
Задержан мужчина, пытавшийся незаконно проникнуть на освобожденные от оккупации территории - ФОТО
На стационарном посту сотрудники Физулинского РУП задержали жителя Нефтчалинского района Гардаша Гурбанова, пытавшегося проникнуть на освобожденные от оккупации территории без соответствующего разрешения.
Как сообщили Day.Az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД, было установлено, что мужчина намеревался попасть туда, показав на своем мобильном телефоне фото удостоверения личности односельчанина, у которого есть разрешение на въезд на указанные территории.
По данному факту был составлен протокол. Решением суда Г.Гурбанов был арестован в административном порядке на 10 суток.
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