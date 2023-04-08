Задержан мужчина, пытавшийся незаконно проникнуть на освобожденные от оккупации территории
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На стационарном посту сотрудники Физулинского РУП задержали жителя Нефтчалинского района Гардаша Гурбанова, пытавшегося проникнуть на освобожденные от оккупации территории без соответствующего разрешения.

Как сообщили Day.Az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД, было установлено, что мужчина намеревался попасть туда, показав на своем мобильном телефоне фото удостоверения личности односельчанина, у которого есть разрешение на въезд на указанные территории.

По данному факту был составлен протокол. Решением суда Г.Гурбанов был арестован в административном порядке на 10 суток.