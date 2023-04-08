Задержан мужчина, пытавшийся незаконно проникнуть на освобожденные от оккупации территории

На стационарном посту сотрудники Физулинского РУП задержали жителя Нефтчалинского района Гардаша Гурбанова, пытавшегося проникнуть на освобожденные от оккупации территории без соответствующего разрешения.

Как сообщили Day.Az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД, было установлено, что мужчина намеревался попасть туда, показав на своем мобильном телефоне фото удостоверения личности односельчанина, у которого есть разрешение на въезд на указанные территории.

По данному факту был составлен протокол. Решением суда Г.Гурбанов был арестован в административном порядке на 10 суток.