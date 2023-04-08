В Гяндже задержан подозреваемый в кражах с кладбищ металлических ваз

В Гяндже пойман с поличным подозреваемый в кражах с кладбищ.

Как сообщили Day.Az в региональной группе пресс-службы МВД, в 3-е отделение Главного управления полиции города поступила информация о присутствии ночью на одном из кладбищ неизвестного мужчины.

Незамедлительно прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции задержали жителя Баку Илькина Ибрагимова, намеревавшегося похитить с кладбища металлические вазы. Задержанный, которого вместе с вещественными доказательствами передали следствию, признался в совершенном им преступном деянии.

Кроме того, была установлена причастность И.Ибрагимова к аналогичным кражам.

Расследование по данному факту продолжается.