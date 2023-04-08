Решение провести заседание ТЮРКСОЙ в Шуше очень правильное.

Как передает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель генерального секретаря ТЮРКСОЙ Билал Чакыджи после церемонии закрытия 9-го заседания национальных комиссий стран-членов ТЮРКСОЙ по делам ЮНЕСКО.

"Мы поставили перед собой цель рассказать о красоте и богатой истории города Шуша не только тюркскому миру, но и всем остальным странам. Как вы знаете, на заседании Постоянного совета ТЮРКСОЙ в городе Бурса в марте 2022 года город Шуша был объявлен культурной столицей тюркского мира 2023 года. И только приехав сюда, в Шушу, я понял насколько правильный выбор мы сделали. Сейчас я испытываю двоякое чувство, с одной стороны я рад, что приехал в город, который взрастил известных на весь мир деятелей искусства, а с другой - я увидел, какие преступления были совершены в отношении города. Однако я полон уверенности, что будут приложены все усилия для его восстановления", - сказал Чакыджи.

Отметим, что 8 апреля в городе Шуша состоялась церемония закрытия 9-го заседания национальных комиссий стран - членов ТЮРКСОЙ по делам ЮНЕСКО, на которой участникам заседания были предоставлены сертификаты.

Напомним, что в этом году Международная организация тюркской культуры отмечает тридцатую годовщину со дня основания.