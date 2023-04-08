Делегация ТЮРКСОЙ по делам ЮНЕСКО посетила Шушинскую крепость

Международная делегация, находящаяся сейчас в Шуше для участия в церемонии закрытия 9-го заседания национальных комиссий стран-членов ТЮРКСОЙ по делам ЮНЕСКО, посетила городскую крепость.

Как передает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, здесь зарубежным гостям была предоставлена информация о богатой истории города, его основании.

Члены делегации ознакомились со строительно-восстановительными работами, проводимыми в Шуше, а также были проинформированы об актах вандализма, совершенных армянами за период оккупации города.

Напомним, что поездка в Шушу состоялась в рамках заседания ТЮРКСОЙ, организованного Национальной комиссией Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО при Президенте Азербайджанской Республики совместно с Университетом АДА и действующим при нем Институтом развития и дипломатии.