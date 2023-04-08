Участники заседания ТЮРКСОЙ по делам ЮНЕСКО совершили прогулку по Джыдыр дюзю

Международная делегация, принявшая участие в 9-м заседании национальных комиссий стран - членов ТЮРКСОЙ по делам ЮНЕСКО, посетила одну из главных достопримечательностей города Шуша - Джыдыр дюзю.

Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу корреспондент Trend.

В Шуше международная делегация также увидела воочию последствия преступлений, совершенных Арменией в период оккупации города против культурных и исторических памятников Азербайджана.

До этого гости также ознакомились со строительно-восстановительными работами, проводимыми в жемчужине Кавказа - Шуше, побывали в городской крепости.

Напомним, что 8 апреля в столице тюркского мира 2023 года - городе Шуша состоялась церемония закрытия 9-го заседания Национальных комиссий стран-членов ТЮРКСОЙ по делам ЮНЕСКО, на котором было озвучено итоговое заявление участников заседания.

Отметим, что в этом году Международная организация тюркской культуры отмечает тридцатую годовщину со дня основания.