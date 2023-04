Путь к успеху юных предпринимателей - в Баку состоялся детский стартап-форум, организованный MiniBoss Business School Baku

Восьмого апреля при организации Miniboss Business School Baku был проведен Startap Forumu 2023 по предпринимательству среди детей и подростков в возрасте 6-17 лет, сообщает в субботу Day.Az.

В рамках мероприятия 14 команд представили свои бизнес-проекты в различных сферах известным предпринимателям и инвесторам.

Как отметила в интервью журналистам основатель MiniBoss Business School Baku Нармина Гасанова, стартап-форум - это площадка, создающая возможность детям и подросткам представить свои проекты.

"Каждый год ученики Miniboss Business School выступают перед членами жюри и представляют свои проекты в качестве презентации. Они получают необходимую финансовую поддержку, а в дальнейшем полученную сумму используют на реализацию своих проектов. В ходе национального чемпионата, который состоится 15 июня, они представят готовую продукцию или услугу членам жюри, расскажут о выполненной работе. В этом году представлено 14 проектов, на которые выделяются гранты. Отмечу, что минимальная сумма грантов в прошлом году составила 400 манатов, а максимальная 5 тысяч манатов. Также подчеркну, что часть проектов в текущем году - социальные. Верю, каждая команда достойно представит свои стартап-проекты и в ближайшем будущем добьется поставленных целей", - сказала Нармина Гасанова.

По словам директора Miniboss Business School Baku Алины Халафовой, дети и подростки с большим усердием и энтузиазмом готовились к стартап-форуму.

"В этом году наряду с учениками школы Miniboss Business School свои стартап-проекты представляют и команды из республиканских средних общеобразовательных учреждений. В целом в стартап-форуме участвуют 14 команд, которые представляю различные бизнес и социальные проекты", - подчеркнула Халафова.

В состав жюри стартап-форум вошли - руководитель департамента инноваций Pasha Holding Фаррух Алиев, директор NCUK Baku Басти Агарзаева, директор British Council по Азербайджану Наргиз Гаджиева, директор European Azerbaijan School Франческо Банкини, глава организации UAFA (United Aid for Azerbaijan) Гвендолин Берчелл, заместитель председателя правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики Руфат Атакишиев.

В ходе мероприятия вниманию членов жюри свои стартап-проекты представили 14 команд - Screenish, VIP Puzzle, Scenty sport, New energy generator, Econotes, Challenger, Dulce Date Bar, Yummy Gummy, WoodMood, BeSafe, Box from my land, Infanimals, Smart Robot Cyclist и Drewdrop.

Помимо бизнес-направленных стартапов в текущем году молодые предприниматели представили и социальные проекты. С большим интересом со стороны участников мероприятия были встречены стартапы в сфере продуктов питания, экологии, текстиля, альтернативной энергии, информационных технологий и многих других направлений.

Представляя стартап-проекты команды, разработавшие свою маркетинговую стратегию, проинформировали жюри о смете расходов на реализацию, бизнес-рисков, специфики рынка, целевой аудитории, а также как планируют реализовывать свою продукцию или услуга.

После презентации команды ответили на вопросы членов жюри.

Несмотря на то, что члены команд юного возраста и только получают в сфере бизнеса опыт, знания и навыки, они уверенно и твердо отвечали на поставленные вопросы, грамотно проводили анализ рынка и конкурентов.

После представления стартап-проектов их оценило жюри и командам был выделен соответствующий грант на реализацию своих проектов.

Так, команда Screenish - 1000 манатов; VIP Puzzle - 1300 манатов; Scenty sport - 600 манатов; New energy generator - 500 манатов; Econotes - 1000 манатов; Challenger - 1400 манатов; Dulce Date Bar - 500 манатов; Yummy Gummy - 2000 манатов; WoodMood - 2000 манатов; BeSafe - 2000 манатов; Box from my land - 2010 манатов; Infanimals - 1800 манатов; Smart Robot Cyclist - 210 долларов; Drewdrop - 450 долларов.

Отметим, Miniboss Business School - единственная школа на мировом рынке с 70 филиалами в 27 странах мира, использующая инновационные методологии работы. На основе своей уникальной методики школа создает широкие возможности для полного раскрытия предпринимательского потенциала детей и подростков 6-17 лет и выявления сильных лидерских качеств.

Международная образовательная сеть - MINIBOSS BUSINESS SCHOOL, ежегодно организует STARTUP Forum, национальные и мировые чемпионаты по предпринимательству среди детей и подростков 6-17 лет. Напомним, что в текущем году мировой чемпионат пройдет 16-20 июля в городе Глазго (Шотландия).