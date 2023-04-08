Для представителей национальных комиссий стран-членов ТЮРКСОЙ по делам ЮНЕСКО организован концерт в Шуше

В целях ознакомления с прекрасным жанром азербайджанской традиционной музыки - мугамом, в Шуше был организован концерт для участников 9-го заседании национальных комиссий стран-членов ТЮРКСОЙ по делам ЮНЕСКО.

Об этом в субботу передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На концерте выступили народные артисты Мансум Ибрагимов (ханенде), Эльчин Гашимов (тар), заслуженные артисты Кямран Керимов (нагара), Эльнур Ахмедов (кяманча), а также победительница международного конкурса мугама Айтен Магеррамова.

Зарубежные гости 8 апреля прибыли в город Шуша для участия в церемонии закрытия 9-го заседания Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов TЮРКСОЙ.

Во время поездки они ознакомились с одними из достопримечательностей города Шуша - Джыдыр дюзю и крепостными стенами.

Отметим, что церемония открытия данного заседания прошла в здании Университета АДА в городе Баку 7 апреля.

Заседание ТЮРКСОЙ организовано Национальной комиссией Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО при Президенте Азербайджанской Республики совместно с Институтом развития и дипломатии Университета AДA.

Напомним, что в этом году Международная организация тюркской культуры отмечает тридцатую годовщину со дня основания.