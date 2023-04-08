Мировое сообщество годами предоставляет ложную информацию, связанную с Карабахом.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend Генеральный секретарь Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Республики Нигер Ассуман Махамаду в кулуарах церемония закрытия 9-го заседания Национальных комиссий стран-членов ТЮРКСОЙ по делам ЮНЕСКО в городе Шуша.

"Нам годами давали ложную информацию, связанную с Карабахом, правда всё время искажалась. До приезда в Шушу, я думал, что увижу одни только руины. Сегодня я своими глазами увидел как город в ускоренном темпе преображается.

К сожалению, помимо богатой природы, завораживающего ландшафта, я также увидел последствия вандализма, совершенного армянами за годы 30-летней оккупации. Мы стали свидетелями неуважения к национально-культурным памятникам Азербайджана. В свою очередь, я очень поражён единством азербайджанского народа. Сегодня именно это сплочение, на мой взгляд, является тем самым ключевым моментов в строительно-восстановительных работах в городе Шуша",- сказал он.

Напомним, что 8 апреля в столице тюркского мира 2023 года - городе Шуша состоялась церемония закрытия 9-го заседания Национальных комиссий стран-членов ТЮРКСОЙ по делам ЮНЕСКО.

В рамках данного мероприятия для участников заседания было организовано ознакомление с одними из достопримечательностей города Шуша - Джыдыр дюзю и крепостными стенами, а также мугам концерт с участием народных и заслуженных артистов.