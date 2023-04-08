По данным Национальной гидрометеорологической службы на 18:00 8 апреля, в Нахчыване, Дашкесане, Гядабее, Гёйгёле, Агстафе, Товузе, Гяндже, Шамкире, Джейранчёле, Исмаиллы, Огузе, Балакяне, Загатале, Шеки, Мингячевире, Хыналыге, Лезе, Ширване, Гахе, Грызе, Евлахе временами шел дождь, а в Шахдаге выпал снег.

Как сообщил директор Гидрологического центра службы Асиф Вердиев, в связи с осадками в некоторых реках увеличилось количество воды, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Он добавил, что с вечера 8 апреля осадки постепенно прекратятся, днем 9 апреля на территории страны ожидается умеренная погода, преимущественно без осадков.