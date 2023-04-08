Арестовано должное лицо исполнительной власти Абшеронского района

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре возбуждено уголовное дело в связи с неправомерными действиями представителя главы исполнительной власти Абшеронского района по административной территории поселка Мехдиабад Али Гасанова.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана, в ходе следствия были установлены обоснованные подозрения, что Али Гасанов получал взятки от многочисленных граждан в обмен на выдачу разрешений на строительство индивидуальных жилых домов на сельскохозяйственных участках, расположенных в поселке Мехдиабад, удостоверения различного содержания и общее покровительство.

Али Гасанову было предъявлено обвинение по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 311.3.2 (повторное получение взятки) Уголовного кодекса, и на основании решения суда была избрана мера пресечения в виде ареста.

Предварительное следствие продолжается.