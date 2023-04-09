Сегодня пройдут выпускные экзамены для учащихся IX классов

Сегодня в Азербайджане пройдут выпускные экзамены для учащихся IX классов.

Как сообщили в воскресенье Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), 9 апреля в Насиминском, Наримановском, Сабунчинском, Сабаильском, Хатаинском районах города Баку, городах Гянджа, Лянкяран, Шеки, Астаринском, Агдамском, Агджабединском, Агсуинском, Билясуварском, Дашкесанском, Хызинском, Имишлинском, Кюрдамирском, Гусарском, Саатлинском, Шабранском, Самухском, Шамкирском, Сиязянском и Зардабском районах Азербайджана будут проведены выпускные экзамены по общему среднему уровню образования (9 лет).

Согласно информации, экзамен начинается в 11:00. Пропускной режим будет завершен за 15 минут до начала экзамена в 10:45. После этого участники не допускаются в здание экзамена.