https://news.day.az/society/1553918.html В этой части Баку ограничат движение
В этой части Баку ограничат движение
Операционная компания Baku City Circuit продолжает строительно-монтажные работы на дорогах, где проходит трек, в рамках подготовки к Гран-при Азербайджана Формулы-1, который пройдет в столице 28-30 апреля.
Как сообщили Day.Az в Операционной компании, сегодня ночью с 22:00 пересечение проспектов Азадлыг и Нефтяников будет закрыто для движения транспорта в связи с установкой бетонных блоков вдоль проспекта Нефтяников.
Операционная компания Baku City Circuit заранее благодарит горожан за понимание при проведении строительно-монтажных работ.
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