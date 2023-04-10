В Баку автобус сбил пешехода
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В Сураханском районе Баку автобус сбил 51-летнего мужчину.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано в поселке Ени Гюнешли.

Юсифов Шаиг Халил оглу 1972 года рождения сбит пассажирским автобусом № 36.

Пострадавший получил тяжелые травмы.

Пострадавший госпитализирован в Сабунчинский медицинский центр.

По данному факту проводится расследование сотрудниками Управления полиции Сабунчинского района.