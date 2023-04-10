https://news.day.az/society/1554003.html В Хачмазе супружеская пара сгорела при пожаре в доме
В Хачмазе супружеская пара сгорела при пожаре в доме
В результате пожара в жилом доме в Хачмазском районе погибли 2 человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар произошел в селе Ханоба.
В сгоревшем доме были обнаружены тела 60-летнего Аслана Тарывердиева и его жены, 58-летней Румаи Тарывердиевой.
Причины происшествия расследуются.
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