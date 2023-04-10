В Хачмазе супружеская пара сгорела при пожаре в доме

В результате пожара в жилом доме в Хачмазском районе погибли 2 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар произошел в селе Ханоба.

В сгоревшем доме были обнаружены тела 60-летнего Аслана Тарывердиева и его жены, 58-летней Румаи Тарывердиевой.

Причины происшествия расследуются.